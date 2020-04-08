Diyarbakır'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı.

Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİK: 5 SİVİL VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Diyarbakır Valiliği'nden açıklama:

İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır.

Menfur saldırı olayında Şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

(İHA-DHA)

