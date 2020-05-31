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  4. Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden fail gözaltına alındı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden fail gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 11:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden fail gözaltına alındı

Diyarbakır’da dün ’dur’ ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan’ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.

Dün 5 Nisan Mahallesi’nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.’yı Şilbe Mahallesi’nde yakaladı.

Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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