HABER

Diyarbakır’da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP’li saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 02:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçeside aralarında polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleşti.

Diyarbakır’da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP’li saldırı

Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melikahmet ve Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde saldırganlar tarafından aralarında polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP’li saldırı düzenlendi.

İlk olarak Polis noktasına atılan EYP’nin ardından kaçan saldırganlar daha sonra otobüs durağı ve bir market zincirinin önüne patlayıcı atarak kaçtı.

Olay esnasında polis noktasında bulunan ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

(İHA)

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybettiBanyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’deCumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır EYP'li saldırı

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Gerilim tırmanıyor! ABD bir kez daha tehdit etti

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Banyoda fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cansız bedeni bulunan Zeynep'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken detay

Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.