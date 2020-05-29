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Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı Birlik, Tepe ve Budak mahalleleri kırsalında düzenlenen 'narkoterör' operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir ile kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 620 metre hortum, 1 çanta tipi jeneratör, 1 jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu ve 75 metre çelik halat ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Operasyonda kenevir tarlasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

(DHA)

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