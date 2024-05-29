HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe sahibine gözaltı! Ağabeyinden açıklama geldi

Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe sahibine gözaltı! Ağabeyinden açıklama geldi

29.05.2024 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da R.Ş., işlettiği kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Terör örgütü propagandası’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret suçu’ndan gözaltına alındı. R.Ş.'nin ağabeyi konuyla ilgili açıklama yaparak "Türkçe bilen müşterileri almıyorum, diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddia edilen kafe sahibine gözaltı! Ağabeyinden açıklama geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki bir kafede işletmeci R.Ş.’nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. R.Ş., ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret Suçu’ndan sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

_60734 (1)

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Diyarbakır Barosu’nda yapılan açıklamada, ‘Kamuoyuna yansıyan haber içeriklerinden sonra kafe işletmecisi; önce sosyal medyada hedef gösterilerek linçe maruz bırakılmış, ihbarlar gerekçe gösterilerek de bugün sabah saatlerinde kafede arama yapılmak suretiyle gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Barosu, gözaltında bulunan şahsa hukuki destek sağlamaktadır” denildi.

_60734 (2)

"'TÜRKÇE BİLEN MÜŞTERİLERİ ALMIYORUM' DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

R.Ş.’nin ağabeyi V.Ş., “Gelen müşterilere Kürtçe hizmet verdiği için son günlerde sosyal medyada gündemdeydi. Hedef haline geldi. O sebeple gözaltı kararı verildi. Kürtçe bilmeyene Türkçe de söylenir. Bunun bir şeyi yok. Ben buraya gelsem Kürtçe bilmesem, Türkçe konuşsam hizmet almayacağım anlamına gelmez. Çay ve kahveyi Kürtçe veya Türkçe söylüyorlar. Dilin benzerliği de aynıdır. Kürtçe veriyoruz, Türkçe bilen müşterileri almıyorum, diye bir şey söz konusu değildir. Mesela bizim gelen müşterilerimiz Kürtçe bilmiyor, biz onun Türkçe siparişini alıyoruz veya hoş geldiniz ne istersiniz diye ikram ediyoruz. Kürtçe bilmezse bile Türkçe hizmet veriyoruz. Yanlış lanse edildi medyada. Öyle bir şey yok” dedi.

_60734 (3)

"BURAYA GELEN HER MÜŞTERİ İSTEDİĞİ DİLDE HİZMET ALMA HAKKINA SAHİP"

Kafe müşterilerinden E.K. ise “Buraya gelen her müşteri istediği dilde hizmet alma hakkına sahip. Türkçe sipariş vermek isterse eğer arkadaşlar yine naif bir şekilde siparişini alır. En rahat şekilde vaktini geçirir” diye konuştu. (DHA)

_60734 (4)

_60734 (6)

_60734 (7)

_60734Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti gençlik kolları başkanına bıçaklı saldırı kameradaAK Parti gençlik kolları başkanına bıçaklı saldırı kamerada
Elinde satırla sokağa indi, yoldan geçenlere böyle saldırdı!Elinde satırla sokağa indi, yoldan geçenlere böyle saldırdı!
Adana'da ilginç olay! Adliyede bıçak çıkartıp 'Mehdi' olduğunu söylediAdana'da ilginç olay! Adliyede bıçak çıkartıp 'Mehdi' olduğunu söyledi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kürtçe kafe
En Çok Okunan Haberler
Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

Kanser tedavisi görüyordu! Acı haber geldi

Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

Memur ve emekli zammında tablo tablo hesap

Okul tuvaletinde skandal olay! Darp edip, kayda almışlar

Okul tuvaletinde skandal olay! Darp edip, kayda almışlar

Adana'da ilginç olay! Adliyede bıçak çıkartıp 'Mehdi' olduğunu söyledi

Adana'da ilginç olay! Adliyede bıçak çıkartıp 'Mehdi' olduğunu söyledi

Çocuk Evi'nde görevli memurdan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!

Çocuk Evi'nde görevli memurdan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!

Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.