Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldırıda yeni gelişme! Bakan Koca duyurdu: Yargıya teşekkür ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır Lice'deki Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

"YARGIYA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bakan Koca paylaştığı tweette "Lice'de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HASTANE SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden bir kişinin hastanın yakınları, akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını alarak ateş etmişti.



Sağlık çalışanları ise sedyeler ve oksijen tüpleriyle kapıya barikat kurarak saldırganlardan kendilerini korumaya çalışmıştı.

Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, hasta yakınları gözaltına alınmıştı.







