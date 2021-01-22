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  4. Diyarbakır'da şaşırtan manzara! Aç kalan binlerce kuş yola indi

Diyarbakır'da şaşırtan manzara! Aç kalan binlerce kuş yola indi

22.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yağan karın ardından şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yiyecek bulamayan binlerce kuş, yola inerek yiyecek aradı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yiyecek arayışına giren binlerce kuş, karayollarını mesken tuttu. Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde görülen kuş sürüsü kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalıştı. Karayolunu siyaha çeviren kuş sürüleri, seyir halinde olan araçlar için de tehlike oluşturdu. Sürücüler, yaklaştıklarında aniden havalanan kuşlara çarpmamak için yoğun çaba gösterirken, araçların çarptığı bazı kuşlar telef oldu. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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