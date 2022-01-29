Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! Her yeri aradı, kara gömülü halde buldu

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi’nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremeyince yakınlarına haber vererek çevrede arama yaptı.

KAR İÇİNDE KAYBOLDU

Ahıra yakın yerde 1,5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark eden Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı. Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

