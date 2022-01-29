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Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! Her yeri aradı, kara gömülü halde buldu

29.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı tüm yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkilerken geçtiğimiz günlerde Antalya’ya 29, Alanya’ya 53, Bodrum’a 19 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Bununla birlikte soğuk havanın hakim olduğu Diyarbakır'da da bir eşek donmak üzereyken sahibi tarafından bulundu. Kara gömülen ve sadece başı görülen hayvan veterinere götürülüp tedavi edildi.

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! Her yeri aradı, kara gömülü halde buldu

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi’nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremeyince yakınlarına haber vererek çevrede arama yaptı.

KAR İÇİNDE KAYBOLDU

Ahıra yakın yerde 1,5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark eden Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı. Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Diyarbakır
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