Diyarbakır'da seçim öncesi birbirlerine girdiler! Taş, sopa ve bıçaklarla kavga ettiler

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanlığı seçimi öncesi liste sunumunda, iddiaya göre adaylardan Abdullah Ç.’nin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle karşı liste adayı Mustafa A.’nın itiraz dilekçesi verdiği esnada tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçlerinin ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmesiyle taraflar ayırıldı. İki taraftan da toplamda 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

HASTANEDE DE KAVGA ETTİLER

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların taşındığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acilinde karşılaşan taraflar burada da birbirine girdi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Hastanenin acil girişinde kavgaya karışan tarafları polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırdı. Hastane yaşanan kavgada ise 2 kişi yaralandı 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili toplamda 8 kişi yaralanırken, 8 kişi ise yaralandı. Gerginliğin sürdüğü hastanede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

İHA

