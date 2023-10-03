Diyarbakır'da sel! Bazı okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim’e kadar ara verildi.

3,4 ve 5 EKİM'DE TATİL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince alınan karar ile Kulp'ta meydana gelen yoğun yağış ve selden etkilenen Aygün ve Akçesır mahallelerindeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesır Sebit İlkokulu, Akçesır İlkokulu, Akçesır Tekneval İlkokulunda 3, 4 ve 5 Ekim'de eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

BAZI EVLERİ SU BASTI; DOLU DA ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde taşkına neden oldu. Bazı yollar suyun getirdiği toprakla çamurlaşırken, bazı ev ve ahırları su bastı. Sağanağın ardından etkili olan dolu yağışıyla bazı bahçeler ise zarar gördü.





