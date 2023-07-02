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Diyarbakır'da serinlemek isteyen 2'si kardeş 3 kişi boğularak hayatını kaybetti

02.07.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'dan acı haberler geldi. Dicle Nehri'ne serinlemek için giren 2 kardeş ile bir gölette yüzen 17 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da serinlemek isteyen 2'si kardeş 3 kişi boğularak hayatını kaybetti

Eğil ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'nde piknik için Dicle Nehri kenarına giden Rıdvan ile kardeşi İbrahim A., serinlemek için suya girdi. 2 kardeş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Daha sonra gözden kaybolan kardeşler çevredekilerce sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

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GÖLETTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çınar ilçesine bağlı kırsal Alancık Mahallesi'nde de serinlemek için gölete giren S.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 17 yaşındaki S.Ö. hastanede kurtarılamadı. 3 cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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Diyarbakır boğulma

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