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Diyarbakır'da'siber' operasyon 354 siteye erişim engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı siteler ile yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 354 internet sitesi erişime kapatıldı.

Diyarbakır'da'siber' operasyon 354 siteye erişim engeli

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet yoluyla işlenen suçların tespitine, takibine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'yasa dışı bahis' ve 'müstehcenlik' içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanılmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapılan 286 web sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası yapan 68 URL adresini tespit etti.

Jandarma ekiplerince belirlenen 345 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca erişime kapatıldı.

Diyarbakır'da jandarmadan 'siber' operasyon; 354 siteye erişim engeli

(DHA)

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