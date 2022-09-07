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Diyarbakır'da sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

07.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da mezrada ele geçirilen dokümanlardan sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır'da sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Dokümanlar üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S'nin sicil bilgileri bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır İstanbul
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