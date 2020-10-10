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Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir elektrikçi dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi ile çatışmaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayda 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin artından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere kriminale götürüldü. (İHA)

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