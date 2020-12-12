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Diyarbakır'da silahlı kavga! Sokak boş kovanlarla doldu

12.12.2020 23:06 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da silahlı kavga! Sokak boş kovanlarla doldu

Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İşyerine çok sayıda kovan isabet etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre kapalı olan bir kıraathane, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Ş.B. (21) isimli şahıs yaralandı.

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OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ş.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridi çekilen cadde de çok sayıda merminin iş yerine isabet edildiği tespit edildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı. (İHA)

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