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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'taki Güneş Plaza önünde D.İ. ve G.T, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Sedat Aydın, R.A. ve M.A. arasında silahlı çatışma yaşandı.

Yaralanan G.T. ve Sedat Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerce, plazada saklanan şüpheliler D.İ, R.A. ve M.A. gözaltına alındı.

(AA)

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Diyarbakır Yenişehir hukuk bürosu silahlı saldırı rehine

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hukuk adalet yok ki , bürosu olsa ne işe yarayacak .....
Böyle olayları tasvip etmiyorum ama kimbilir kimin canını yakmişlardır.
Teksas
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