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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

06.12.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kaldırımda yürüyen Hasan C. (30) kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki silahlı saldırı, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda yürüyen Hasan C., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Kanlar içerisinde yere yığılan şahıs çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Hasan C. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı

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