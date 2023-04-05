Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'daki olay, saat 21.00 sıralarında Kayapınar Mahallesi, Nazım Hikmet Caddesi, 523’üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı.

SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan M.D. ile 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, M.D.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili bazı kişileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. (DHA)



