HABER

Diyarbakır'da şoke eden olay! 25 saniyede 50 bin lira değerinde telefon çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yüzleri maskeli 2 kişi, kepengini kırarak girdikleri telefon satışı yapılan iş yerinde 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldı.

Diyarbakır'da şoke eden olay! 25 saniyede 50 bin lira değerinde telefon çaldılar

Olay, Bismil ilçesinde 24 Ocak günü sabaha karşı meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Ramazan Göğer’e ait cep telefonu satılan dükkanın önüne önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerinin kepengini ve kapıyı kırdıktan sonra içeri girdi.

Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan şüpheliler hızla tezgahtaki telefonları sökerek toplamaya başladı. 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çalan hırsızlar kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

hirsizlik-2

Görüntüleri izleyen polisin şüphelileri yakalamak için başlatttığı çalışma sürüyor. (DHA)

PARTNERAşıklarda dikkat çeken detayAşıklarda dikkat çeken detay
Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: DeğişebilirOkul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir
'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bismil hırsızlık cep telefonu

En Çok Okunan Haberler

ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü var

ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü var

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor'

'Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi istemiyor'

İçişleri Bakanı Soylu: PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür

Soylu: PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütü

Bakan Dönmez'den okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı

'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı

Korkutan uyarı: Hortum riski devam ediyor

Türkiye'nin yeni kabusu: 'Risk devam ediyor' uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık polislere siyah çorap zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık polise siyah çorap zorunlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.