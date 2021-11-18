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  4. Diyarbakır'da şoke eden olay! İş yerinin önünde uyurken cep telefonu böyle çalındı

Diyarbakır'da şoke eden olay! İş yerinin önünde uyurken cep telefonu böyle çalındı

18.11.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da iş yerinin önünde başı dizlerinde uyuyan M.T.'nin, cebindeki telefonu çalan F.İ, yakalanıp tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde 2 hafta önce meydana gelen olayda, iş yerinin önünde başını dizine koyup uyuyan M.T.'nin yanında duran F.İ. bir süre içeridekilerle görüşerek oyalandı. Daha sonra ayağıyla M.T.'nin montunu kontrol eden F.İ., cep telefonunu alarak kaçtı. Bir süre sonra uyanan M.T. telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen M.T., telefonunun çalındığını görüp durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamera görüntülerinden tespit edilen F.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramada ele geçirilen cep telefonu da M.T.'ye teslim edildi. F.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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