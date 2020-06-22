Diyarbakır'da son dakika operasyon haberi: 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi

Operasyonda ekili 7 milyon 571 bin 62 k\u00f6k Hint keneviri ve \u00e7uvallar i\u00e7erisinde 1 ton 600 kilo esrar ele ge\u00e7irildi. Ele ge\u00e7irilen kenevir bitkisi, son 4 y\u0131l i\u00e7erisinde \u00fclke genelinde tek seferde yakalanan en b\u00fcy\u00fck miktar oldu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'da sel felaketi! \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 y\u00fckseliyor, Bakan Soylu afet b\u00f6lgesindeKaradeniz'de b\u00fcy\u00fck tehlike! Say\u0131lar\u0131 artt\u0131, korku ba\u015flad\u0131Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!