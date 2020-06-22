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Diyarbakır'da son dakika operasyon haberi: 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da son dakika operasyon haberi: 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi

Operasyonda ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu.

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