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Diyarbakır'da şüpheli tavırları ele verdi! Hepsi midesinden çıktı, tam 800 adet

21.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da şehirlerarası yolculuk yapan bir kişi tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine polislerin dikkatini çekti. Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.

Diyarbakır'da şüpheli tavırları ele verdi! Hepsi midesinden çıktı, tam 800 adet

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19 Mart günü Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.

TUTUKLANDI

Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.
Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Diyarbakır uyuşturucu

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