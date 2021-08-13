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  4. Diyarbakır'da terör operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

13.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgütün propagandasını yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyette bulunan ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yapan 88 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 104 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 59 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tüfek, 292 mermi ve birçok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Baskın yapılan evlerden birinde Vergi Kanununa muhalefet suçundan aranan 1 şüpheli de yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KÜRTLERE 100 YILDIR OPERASYON, HAKLARINA GELİNCE SESİNİZ ÇIKMIYOR.HEM KÜRDÜ SUÇLAMAK DA KOLAY KÜRTÇE KONUŞTU DİYE DE SUÇLAYABİLİYORSUNUZ...
kökü kurusun o diyarbakırın
alın yaa toplayın herkezi içeri atın fetocular ucuyor

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