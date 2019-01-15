Diyarbakır'da terör operasyonu! Minareden esrar çıktı

Narkoterörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen opersyonda ise Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde cami minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu. 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca daha önce güvenlik güçlerine ateş açan şüpheli de yakalandı.

Minareye saklanmış esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen şahsın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda cami minaresine saklanmış esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 13 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi. Sığınakta, küçük tüp, 4 gözlü set üstü ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MİNAREYE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER! Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde caminin minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu.

Operasyonda 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Geçici olarak teşkil edilen 4 yol kontrol ve arama noktalarındaki uygulamada, asker kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Operasyon bölgesinde 11 konut ve eklentisinde adli arama yapıldığı ifade edilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere de yer verildi: