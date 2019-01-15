HABER

Diyarbakır'da terör operasyonu! Minareden esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde PKK operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen 'Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar tespit edilerek imha edildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen opersyonda ise Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde cami minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu. 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca daha önce güvenlik güçlerine ateş açan şüpheli de yakalandı.

Minareye saklanmış esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce güvenlik güçlerine ateş açtığı belirlenen şahsın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda cami minaresine saklanmış esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 13 Ocak'ta Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00 itibariyle tamamlandı.
Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi. Sığınakta, küçük tüp, 4 gözlü set üstü ocak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MİNAREYE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER!

MİNAREYE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER!
Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde caminin minaresine saklanmış jelikan bidonda esrar bulundu.
Operasyonda 44 kilogram kubar, 187 kilogram toz olmak üzere toplam 231 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Geçici olarak teşkil edilen 4 yol kontrol ve arama noktalarındaki uygulamada, asker kaçağı olduğu tespit edilen 3 kişi tebligat yapılarak serbest bırakıldı.
Operasyon bölgesinde 11 konut ve eklentisinde adli arama yapıldığı ifade edilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere de yer verildi:

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DAHA ÖNCE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DAHA ÖNCE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
"03 Eylül 2018'de Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyünde İçişleri Bakanlığınca Yeşil renk kodu ile aranan Sözde Amed Eyalet Halkla ilişkiler ve Maliye sorumlusu Hakkı Şiyar kod adlı Deniz Yüksel'in aralarında bulunduğu 2 PKK'lı teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi terör olayında, temas esnasında güvenlik güçlerine değişik noktalardan ve evlerden ateş açan şüphelilerden olay tarihinde alınan atış artığı svabı pozitif çıkan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli M.T, 'Kasten Öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan Y.T. ve H.T, evinde terörist kıyafetli fotoğrafları bulundurarak 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçunu işleyen F.T ve R.T. ile aramada elinde bulanan uyuşturucu dolu poşeti atarak kaçmaya çalışan M.Ö. olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alındı."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice esrar uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek yakalandı

Gece yarısı fuhuş baskını! 28 kadın ve 23 erkek....

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesiyle ilgili flaş iddia: Katar ordusuna geçiyor

‘Askeri fabrika Katar ordusuna geçiyor’ iddiası

Türkiye'de 2018'in silahlı şiddet haritası korkuttu

Korkutan harita! Yüzde 69 arttı

Her biri drone ile çekildi! Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın

Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın

Şiyar Deniz Yüksel Hazro'da öldürüldü!

FLAŞ! Deniz Yüksel Hazro'da öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.