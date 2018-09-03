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Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon genişletildi. Operasyon kapsamına alınan Lice ve Hani ilçelerine bağlı 36 köy ve mezrada daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada 6 köyde ise sokağa çıkmaya yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğuna ilişkin istihbari bilgi alan İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde söz konusu ilçelere bağlı 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon genişletildi.

36 KÖY VE MEZRA DAHA YASAĞA DAHİL EDİLDİ

Şu ana kadar temas sağlanan ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği operasyona Lice ve Hani ilçelerine bağlı 36 köy ve mezra daha dahil edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ VE İŞBİRLİKÇİLERİ HEDEFTE

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

YASAĞIN BİTİM SÜRESİ DAHA SONRA DUYURULACAK

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı ve Gürbulak mezraları, Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın saat 18.00’den itibaren geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bitim süresinin ayrıca duyurulacağı belirtildi.

6 KÖYDE YASAK KALDIRILDI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice’ye bağlı Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç köyleri ile Hazro’ya bağlı Çitlibahçe köyünde bugün saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, yasağın 18.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice Hazro operasyon

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