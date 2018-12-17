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Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır'da teröristlerle çatışma: 2 polis yaralı

Olay, öğleden sonra Hani’nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı.

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POLİS VE JANDARMA ORTAK OPERASYON BAŞLATTI

Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hani PKK terörist

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