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Diyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki araç mazgala takıldıktan sonra bir anda havaya fırladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda aracın hızının düşük olması faciayı önlerken, 2 kişi başını aracın ön camına çarparak yaralandı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yenihal’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hale mal almaya giden ve plakası belirlenemeyen araç, yol güzergahında bulunan mazgalın üzerinden geçerken bir anda havaya fırladı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerinin de şaşkın bakışları altında ne olduğunu anlamaya çalışırken mazgal kapağının araç geçerken yerinden çıktığı ve arka tekerin çukura girdikten sonra aracın havaya fırladığı anlaşıldı.

ARACIN HIZININ DÜŞÜK OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Aracın hızının düşük olması facianın önüne geçerken sürücü ve yan koltukta oturan kişi başını ön cama çarparak yaralandı. Mazgalların bakımsız olduğu ve bu tür kazaların tekrar yaşanabileceği iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza mazgal

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