Diyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladı

Kaza, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yenihal’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hale mal almaya giden ve plakası belirlenemeyen araç, yol güzergahında bulunan mazgalın üzerinden geçerken bir anda havaya fırladı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerinin de şaşkın bakışları altında ne olduğunu anlamaya çalışırken mazgal kapağının araç geçerken yerinden çıktığı ve arka tekerin çukura girdikten sonra aracın havaya fırladığı anlaşıldı.
ARACIN HIZININ DÜŞÜK OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Aracın hızının düşük olması facianın önüne geçerken sürücü ve yan koltukta oturan kişi başını ön cama çarparak yaralandı. Mazgalların bakımsız olduğu ve bu tür kazaların tekrar yaşanabileceği iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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