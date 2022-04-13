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  4. Diyarbakır'da Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı

Diyarbakır'da Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı

13.04.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 10 Nisan günü 16 yaşındaki M.T.'nin direğe asılı Türk bayrağını alarak 3 arkadaşıyla uzaklaştığı görülmüş, söz konusu durum sonrası ekipler harekete geçmişti. Bununla birlikte olayın ardında bambaşka bir gerçek çıktı.16 yaşındaki M.T.’nin evine giden polis, bayrağı, yıkanıp kuruması için asılmış buldu. Evine asmak için bayrağı aldığını söyleyen, savcılıkta serbest bırakılan M.T ile olay sırasında yanında bulunan 3 arkadaşına Türk bayrağı hediye edildi.

Diyarbakır'da Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı

Olay, 10 Nisan'da Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. Resmi kurumun önüne gelen M.T., direğe asılı Türk bayrağını alarak 3 arkadaşıyla uzaklaştı. Kurum görevlileri durumu fark edip polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerinden M.T. ve 3 arkadaşını tespit edip, belirlenen adreslerine gitti.

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YIKAYIP KURUMASI İÇİN ASTI

M.T.'nin evine giden polis, Türk bayrağını neden aldığını sordu. M.T. ise bayrağı evine asmak için aldığını, yıkayıp kuruması için de astığını söyledi. İçeri giren polis bayrağın yıkandığını ve kuruması için asıldığını gördü. Ekipler, çocukları ve Türk bayrağını alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen çocuklar, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların evlerine giderek onlara Türk bayrağı hediye etti. Diğer Türk bayrağı da tekrar kurumun direğine asıldı.

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(DHA)


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Diyarbakır
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