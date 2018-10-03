Diyarbakır’da üç kişinin öldüğü zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 7 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana geldi.
Şanlıurfa yönünden gelen Abdurahim A. yönetimindeki 21 TT 0806 plakalı taksi, aynı yönde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 21 BJ 401 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, karşı yöne geçerek yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan yolculardan Azize A. ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kazanın Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. (DHA)
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