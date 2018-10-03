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Diyarbakır’da üç kişinin öldüğü zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşak yakınlarında, 7 Haziran günü meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın MOBESE görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 7 Haziran günü saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana geldi.

Şanlıurfa yönünden gelen Abdurahim A. yönetimindeki 21 TT 0806 plakalı taksi, aynı yönde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 21 BJ 401 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, karşı yöne geçerek yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan yolculardan Azize A. ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazanın Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik kazası Şanlıurfa MOBESE

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaç tane suçlu var şu kazada 1-otobüs sol şeritte 2-kazaya sebebiyet veren araç çok yavaş ve orta şeritte gidiyor sağ şeritte gitmesi lazım 3- en büyük hatalı olan hızlı gelen araç tamamen kontrolsüz fren dahi yapmıyor. Trafik kurallarını ne yazık ki bilmiyoruz bomboş yolda sağ şerit duruyorken neden orta şeritte gider ki bir insan ki bide çok yavaş ilerliyorsa öğrenmemiz gereken çok şey var sürücü kursları bence yol kuralları dersleri verilmesi lazım motor dersleri hayat kurtarmıyor.
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