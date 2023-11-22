Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu: Sıcak naylon damlattılar, kerpetenle dilleri ve ayak parmakları çekildi...

Diyarbakır Bağlar'da bir evde hırsızlık olayı ile ilgili tanık olarak ifadesini değiştirmesi ve suçu üstlenmesi için iki gence, çete üyeleri tarafından akılalmaz işkenceler uygulandı. Kolları jiletlenen, üzerlerinde sigara söndürülen gençlerin dilleri ve ayak parmakları pense ile çekildi, diz kapaklarına çekiçle vuruldu. İşte o korkunç olayın ayrıntıları...

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar İlçesi Fatih Mahallesinde bir evde zorla alıkonulan M.Ş. ve R.D. adlı gençlere akıl almaz işkenceler uygulayan 9 kişilik çete, işkenceye uğrayanların ve onlardan birinin babasının teşhis etmesiyle çökertildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre haklarında, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile gece vakti birlikte yağma, eziyet etme” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianameye göre, bir hırsızlık olayı ile ilgili tanık olarak ifadesini değiştirmesi ve suçu üstlenmesi için çete üyeleri tarafından zorla alıkonularak bir eve hapsedilen Muhammet Şitil'in vücudu tepeden tırnağa bantlandıktan sonra pense ile dili, ayak parmakları çekildi, ardından çekiçle diz kapaklarına vuruldu.

Yetmedi, rakı şişesiyle kafasından darp edildi. Göbeğine naylon eritilerek damlatıldı. Çığlık sesleri duyulmasın diye ağzına kadın çorabı sokuldu.

Ardından hırsızlığı kendisinin yaptığı şekilde suçu üstlenmeye zorlanarak cep telefonuyla kayda alındı.

İşkence gören çocuğun babasının şikâyeti üzerine 2'si kadın 9 çete üyesi yakalandı, 5'i tutuklandı. İncelenmek üzere el konulan cep telefonlarından çıkan görüntü ve fotoğraflar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

20 KİŞİ BANA İŞKENCE ETTİ: 'PENSELERLE ÖNCE DİLİMİ SONRA DA AYAK PARMAKLARIMI ÇEKTİLER'

İşkence mağduru Muhammet Şitil polis ifadesinde yaşadığı vahşeti şöyle anlattı:

"Cafe işleten N.Ş. ile Tiktok üzerinden tanıştık. Kısa bir süre kafesinde çalıştım. Sonra annesi ve kardeşi ile tanıştık. Nevcivan adlı kişi N.Ş. ve arkadaşları tarafından gasp edildi. Evinden telefon ve giysi eşyaları çalındı, hesabından para aktarımı yapıldı.

N.Ş. bu olay sonrası tutuklanınca beni de bu nedenle ifademi değiştirip suçu üstlenmem için alıkoydular. N.Ş.'nin annesi Nevcivan'a telefonda ‘Kızımın suçu yok onu uyuşturucuya düşürmüşler' dedi ve Nevcivan'a şikâyetinden vazgeçmesi halinde 20 bin lira vereceğini söyledi.

Telefonu kapattıktan sonra eve kadınlı erkekli 20 kişi geldi. Beni linç etmeye başladılar. N.Ş.'nin annesinin talimatıyla önce her iki dizime çekiçle vurdular. Bıçakla bacaklarımı kesmeye çalıştılar. Rakı şişesini kafama vurduktan sonra bu kez ellerindeki penselerle önce dilimi, sonra da ayak parmaklarımı çektiler.

El ve ayaklarımı bağlayıp üzerime naylon damlattılar. Bu acıya dayanamadığım için bağırma sesi duyulmasın diye ağzıma çorap tıkadılar. N.Ş.'nin annesi de çekiçle dizlerime vuruyordu.

Bu şekilde görüntülerimi çektiler. Hırsızlıktan tutuklanan N.Ş.'nin kardeşi, görüntülü olarak konuştuğu Şeyhmus adlı kişi de ‘Bu işkenceler sana az. Bekle ben gelince bak daha sana neler yapacağım' dedi. Günlerce alıkonulduğum evde her türlü işkenceye maruz kaldım. Cüzdanımı, paramı ve kredi kartımı gasp ettiler.

Sonra da içki ve uyuşturucu kullandıkları evin tüm temizliğini bana yaptırdılar. Ardından babamı ve halamı arayıp 15 bin lira karşılığında beni bırakacaklarını söylediler.

Ailemin polise gitmesi halinde uygunsuz çekilen görüntülerimi sosyal medyada paylaşacakları tehdidinde bulundular. Sokağa indiğimde babamı gördüm, bana işkence edenlerden şikâyetçiyim."

İŞKENCEYE UĞRAYAN GENCİN BABASI: 'HAKİM DE BİZİZ DEVLET DE BİZİZ'

İşkenceye maruz kalan M.Ş.'nin babası da polis ifadesinde şöyle konuştu:

"Oğlum daha önce kafesinde çalışan N.Ş.'nin tutuklandığını söyleyip evden çıktı. Sonra beni arayan kişi ‘Oğlun elimizde rehindir. Vereceğim adrese gel' dedi.

Gittiğimde bana N.Ş.'nin tutuklandığını, hırsızlığa maruz kalan müşteki ile avukatın görüştükten sonra ifadesini değiştireceğini, oğlumun da hırsızlık suçunu üstlenmesini ve maddi zararı gidermemizi, aksi halde oğlumu bırakmayacaklarını söylediler.

Bana ‘Devlet de biziz, hakim de biziz. Oğlunun ölüsünü alırsın. Şimdi uzaklaş buradan dediklerimizi yap' dediler. Sonra da N.Ş.'nin annesi beni arayıp, ‘Kızım senin oğlun yüzünden cezaevinde. Oğlun suçu üstlenecek kızım ve arkadaşları serbest kalırsa biz de oğlunu bırakırız' dedi. Oğlumu almak için gittiğimde Berzan adlı kişi kesici aletle iki kulağımın arkasını kesti. Oğluma işkence eden ve beni tehdit edenlerden şikayetçiyim."

"KOLLARIMI JİLETLE KESİP SOPALARLA BENİ DÖVDÜLER"

M.Ş. ile birlikte işkencelere maruz kalan arkadaşı R.D ise ifadesinde şöyle konuştu:

"Beni zorla bir araca bindirip bir eve hapsettiler. Kimliğimi ve telefonumu gasp ettikten sonra 3 gün bilmediğim bu evde kaldım. Benim de ellerimi ve ayaklarımı bantladıktan sonra çekiç ile vücudumun her yerine vurmaya başladılar.

Pense ile ayak parmaklarımı çektiler. Yüzümde ve vücudumda sigara söndürdüler. Kollarımı jiletle kesip sopalarla beni dövdüler.

Tüm bunları telefon ile kayda aldıktan sonra arkadaşım M.Ş.'ye yaptıkları işkence görüntülerini bana izlettiler. Hırsızlıktan tutuklanan N.Ş.'nin işlediği suçu bizim üstlenmemizi istediler"

"SUÇU ÜSTLENSİN, MASRAFLARIMIZI DA KARŞILAYIN"

R.D.'nin kardeşi S.D. alınan ifadesinde, “Kardeşim kaçırıldıktan sonra beni arayıp ‘Bizim kız kardeşimiz senin kardeşin yüzünden tutuklandı. R.D. suçu üstlensin, masraflarımızı da karşılayın, bırakalım. Pazartesi adliyeye gidip suçu üstünüze alacaksınız' diyerek verdikleri adrese çağırdılar” dedi.

"PENSE İLE AYAKLARINA VE KOLUNA VURDUM"

M.Ş'ye işkence eden sanık B.Ç ise ona olan öfkesi ve kini nedeniyle pense, çekiç gibi aletlerle işkence ettiğini itiraf ederek şöyle dedi:

"Eve gittiğimde M.Ş.'yi, 6 kişi dövüyordu. Gözleri morarmış olarak ellerinden alıp yan odaya götürdüm. Burada önce yumrukladım.

N.Ş.'nin annesi odaya elinde pense, çekiç, koli bandı ve bazı aletlerle geldi. M.Ş.'nin elini, ayaklarını ve ağzını bantladık. N.Ş.'nin annesi, çekiç ile M.Ş.'nin diz kapaklarına vurdu. Ben de pense ile ayaklarına ve koluna vurdum. Parmaklarını pense ile sıktım. N.Ş.'nin annesi naylon getirip üzerine damlatmamı istedi"

30'AR YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede 9 kişinin 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.







