Diyarbakır'da yakalanan teröristin soruşturmasında çarpıcı detay!

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında 19 Kasım 2019'da insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda Diyarbakır'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’

listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı. Lice'den İstanbul’a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle havayoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

OTOMOBİLİ UZMAN ÇAVUŞA KULLANIYORMUŞ



Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.