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  4. Diyarbakır'da yakalanan teröristin soruşturmasında çarpıcı detay!

Diyarbakır'da yakalanan teröristin soruşturmasında çarpıcı detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da yakalanan 'Nirvana' kod PKK adlı terörist Semra Tuncer'in, İstanbul'a gitmek için Mardin'de görevli Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı'nın aracını kullandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında 19 Kasım 2019'da insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda Diyarbakır'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’
listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı. Lice'den İstanbul’a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle havayoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

OTOMOBİLİ UZMAN ÇAVUŞA KULLANIYORMUŞ

Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.

Terörist Tuncer ise, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin Euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

Tutuklu bulunan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl cezası istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Nirvana PKK semra tuncer Uzman Çavuş

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