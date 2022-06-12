Diyarbakır'da yangın! 50 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi hayatını kaybetti

Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20’inci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜRE SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı.

50'YE YAKIN KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50’ye yakın kişi yangından etkilendi.

Etkilenenlerin kimisine olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili detaylı rapor hazırlanarak soruşma başlatılacağı kaydedildi.

(İHA)

