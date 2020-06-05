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Diyarbakır'da yanlış kılınan cuma namazı tekrarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak, ikinci kez cuma namazı kılındı. Cami imamı, yanlış kılındığını anons ettiği namazı tekrar kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete ara verilen camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta açıldı. İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami’ye cuma namazı için gelenler maskesiz içeri alınmazken, seccadesi olmayanlara tek kullanımlık seccade verildi. Namaz kılmak için gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise içeri alınmadı. Görevliler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılınması yönünde sürekli uyarı yaptı. Cemaat, avluya sığmayınca cami önündeki meydanda namaz kılınmaları sağlandı.

CUMA NAMAZI TEKRARLANDI

Namaz bitiminde imam, anons yaparak, "Değerli cemaat namazı tekrar kılacağız. Bir aksilik oldu. Bir yanılma oldu. Namazı tekrar kılacağız" diyerek yeniden Cuma namazını kıldırdı.

(DHA)

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