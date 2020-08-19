Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturdular

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da, alınan tedbirler kapsamında düğün konvoyları yasaklandı.

Yasağa rağmen dün akşam Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı'ndan düğün konvoyu geçti.

Trafik lambalarında kırmızı ışık yanması üzerine duran konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde halay çekti.

Trafik lambasının yeşil ışığa dönmesiyle panik yaşayan grup, hareket eden otomobillere binerek, uzaklaştı. Bu sırada konvoydaki araçlardan inen 2 kişi ise, yol ortasında kaldı. İkili bir süre yürüdükten sonra konvoya katılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

