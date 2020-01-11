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  4. Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da seyir halinde bulunan bir minibüs önünde bulunan otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırmasıyla önce yolda yürüyen biri çocuk 2 kişiye çarptı ardından özel eğitim kursunun bahçesine girdi. Yaşanan trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Yenihal Kavşağı Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sağa kıran minibüs şoförü, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp özel bir eğitim kurumunun bahçesine daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Minibüsün bahçeye daldığı sırada özel eğitim kursunda bulunan çocukların derste olması büyük bir faciayı önlerken, çarpmanın etkisiyle yayalardan Doğan Y. havada takla atıp bahçeye düştü. Doğan Y. çarpmanın etkisi ile ağır yaralanırken yanında bulunan yeğeni Amed Y. hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılardan Doğan Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüsün önce yayaya ardından bahçeye dalması ile bahçe etrafına örülen demir çitler ve bahçede bulunan banklar parçalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza Kurs yaya minibüs

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