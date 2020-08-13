Diyarbakır'da yeni koronavirüs yasakları!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde Diyarbakır'daki pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alması, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni karar aldı. Vali Münir Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar arasında düğünlerin saat 19.30-22:30 arasında yapılması, gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynamasının yasaklanırken, kafeterya, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması yasaklandı.

'DİYARBAKIR, TÜRKİYE'DEKİ İLK 5 İL İÇERİSİNDE YER ALIYOR'

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan yeni kararlara ilişkin açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da koronavirüs ve yoğun bakımda tedaviye alınan hasta sayısında artışa dikkat çekti. Toplantında alınan kararlar arasında düğünlerde halay, dans ve eğlencelere de kısıtlama getirildiğini aktaran Vali Karaloğlu, "Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı veriler doğrultusunda Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarında, yoğun bakımda yatan hasta sayılarında ve entübe hasta sayılarında artışlar var. Maalesef yine Sayın Bakanımızın açıklaması doğrultusunda yatarak tedavi olan, yoğun bakım hizmeti alan ve entübe olan hasta sayımız bakımızdan Diyarbakır ilimiz, Türkiye'deki ilk 5 il içerisinde yer alıyor. Dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 81 il valimizin katılımıyla koronavirüse yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. O toplantıda yeni tedbirlerin illerde valilerin başkanlığında toplanacak kurullar vasıtasıyla alınması ve alan hakimiyetinin kurulmasıyla ilgili belli tedbirler konuştuk. Biz de bugün valilik binamızda sağlık teşkilatımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'mız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'mız ve düğün salonu sahipleriyle değerlendirme toplantısı yaptık. Bu toplantıda belli kararlar aldık. Diyarbakır'da ve Türkiye'de virüsün en çok yayıldığı alanlar ve mekanlar düğünlerimiz, taziyelerimiz, kafeterya, restoran gibi vatandaşın çok yoğunlukta bulunduğu mekanların öne çıktığını görüyoruz. Bundan sonra Diyarbakır'da düğünlerimiz, özellikle akşam düğünlerimiz 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz saatinde de farklı etkinlikler yapılıyor Diyarbakır'da, mevlit gibi, kına gibi, nişan gibi veya gündüz düğünü gibi etkinlikleri de 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek. Düğünlerde en fazla bulaşı sağlayan halay gibi, dans gibi eğlencelere bir müddet kısıtlama getiriyoruz. Artık düğünlerde sadece gelin ve damat dans edebilir, onun dışında vatandaşın katılımıyla halay, dans ve benzeri eğlenceye kısıtlama getiriyoruz" dedi.