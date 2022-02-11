HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da yeni operasyon! 1280 personel katılıyor, Orgeneral Çetin'de olay yerinde

Diyarbakır'da yeni operasyon! 1280 personel katılıyor, Orgeneral Çetin'de olay yerinde

11.02.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da Eren Kış 22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma ve polis özel timlerinden oluşan 1280 personel katılıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili denetlemelerini yerinde yaparak askere moral ziyaretinde bulundu. Eren Kış operasyonlarında bu zamana kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da yeni operasyon! 1280 personel katılıyor, Orgeneral Çetin'de olay yerinde

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da teröristlere karşı yeni operasyonun düğmesine basıldı. 1280 personelin katıldığı operasyona Eren Kış 22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe adı verildi. İlk olarak 7 Kasım 2021'de başlanan Eren Kış operasyonlarında 19'u ölü 1'i sağ olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirilmişti.

WhatsApp Image 2022-02-11 at 13.39.03

İçişleri Bakanlığından açıklama'da şu ifadelere yer verildi:

Bölgede barınan teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1280) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.

Ayrıca, Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından, operasyon birliklerinde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunuldu, komandolara moral verildi.

WhatsApp Image 2022-02-11 at 13.39.27

7 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığını koordinesinde; 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 350 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda 114 silah, [ 2 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 520 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54) mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

WhatsApp Image 2022-02-11 at 13.38.44

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haydar Dümen neden öldü?Haydar Dümen neden öldü?
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltıHalil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler

Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler

İlginizi Çekebilir

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.