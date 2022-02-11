Diyarbakır'da yeni operasyon! 1280 personel katılıyor, Orgeneral Çetin'de olay yerinde

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da teröristlere karşı yeni operasyonun düğmesine basıldı. 1280 personelin katıldığı operasyona Eren Kış 22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe adı verildi. İlk olarak 7 Kasım 2021'de başlanan Eren Kış operasyonlarında 19'u ölü 1'i sağ olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığından açıklama'da şu ifadelere yer verildi:



Bölgede barınan teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1280) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.

Ayrıca, Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından, operasyon birliklerinde yerinde denetleme ve incelemelerde bulunuldu, komandolara moral verildi.

7 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

İçişleri Bakanlığını koordinesinde; 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 350 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda 114 silah, [ 2 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 520 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54) mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.





