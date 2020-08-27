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Diyarbakır'da yine 'korona' halayı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da düğün salonlarında bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, işletmecilerin yaptığı uyarılara rağmen kol kola girip korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Diyarbakır'da yine 'korona' halayı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır'dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor.

DÜĞÜNLER 1 SAATLE SINIRLANDIRILDI AMA...

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını belirtmesine rağmen Diyarbakır'da bu kurala uyulmadı.

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Düğün salonlarını dolduran vatandaşlar, işletmeci ve düğün sanatçılarının uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayıp kol kola girerek korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

(İHA)

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