Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

1'İ BEBEK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

