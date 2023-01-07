Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA