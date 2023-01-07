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Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 yaralı

07.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

1'İ BEBEK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada, şoför ve muavin gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Diyarbakır kaza

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