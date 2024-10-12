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  4. Diyarbakır'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi; 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi; 3 ölü, 2 yaralı

12.10.2024 00:01
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Diyarbakır'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi; 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda meydana geldi. Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen 22 yaşındaki Muhammed Çalı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’la kafa kafaya çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç (25) ve Bünyamin Ergin (24) hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hani ilçe
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