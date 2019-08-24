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Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! 6 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! 6 polis yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 POLİSİN DURUMU AĞIR

Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

(DHA)

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