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Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 1 polis şehit olurken, yaralı 5 polisin tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 POLİSİN DURUMU AĞIR

Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

6 POLİSTEN 1'İ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah şifa versin.
allah şifa versin beterinden saklasın ayaklarına taş değdirmesin rabbim ..
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