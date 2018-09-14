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Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne mide ve bağırsak kanaması ile getirilen E.T.'nin (8) bağırsak şarbonundan hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, çocuğun yapılan kan ve gaita tetkiklerinde bağırsak şarbonuna bağlı olarak hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Bitlis’in Hizan ilçesinden 28 Ağustos’ta Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne mide ve bağırsak kanaması ile getirilen E.T., ameliyata alındı ve bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ölüm nedeniyle ile ilgili yapılan kan ve gaita tetkiklerinde çocuğun bağırsak şarbonuna bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıkarken, üniversitenin tetkikleri daha ileri bir laboratuvarda incelenmesi için ilgili birimlere teslim ettiği öğrenildi.

"ÇOCUĞUN BAĞIRSAK ŞARBONUNA BAĞLI YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Diyarbakır’da bugün şarbon hastalığına dikkat çekmek için Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, Diyarbakır’da tedavi gören 8 yaşındaki bir çocuğun şarbon nedeniyle öldüğü açıklandı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, Bitlis’ten Diyarbakır’a getirilen ve bağırsak ve mide kanaması olan bir çocuğun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemen ameliyeta alındığını söyledi. Ameliyattan sonra söz konusu çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Demir, “Laboratuvarda yapılan kan ve gaita tetkiklerinde çocuğun bağırsak şarbonuna bağlı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı” dedi.

Tabip Odası Başkanı Demir, endişeli olduklarını ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırırken, Dicle Üniversitesi Hastanesi ise şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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şarbon bağırsak şarbonu Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bitlis şarbon hastalığı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Henüz bir istifa var mı? YOK...OLMAZ DA....
şarbon iyidir fiyatları düşürür
ben oyumu akepeye verdim baaa bişicik olmaz bunlar hedapalı
bi kadın vardı ''şarbon olduğu aslında iyi oldu'' diyen..şimdi biraz daha rahatlamıştır aşşağılık...
döviz saldırısıyla amacına ulaşamayan dış güçler şarbonla ülkemizin hayvancılığına darbe vurmaya çalışıyor. bu ülkeye başımızda reis varken şarbon marbon sökmez.
şu ana kadar tarım bakanının çoktan istifa etmesi gerekirdi
o hastalıklı hayvanları getiren girmesine izin veren mahlukların kim tarafından korunduğu biliniyor.inş cehennemde cayır cayır yanarlar .
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