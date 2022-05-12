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  4. Diyarbakır'daki kavgada ortalık savaş alanı! Erkekler ayrıldı kadınlar birbirine girdi

Diyarbakır'daki kavgada ortalık savaş alanı! Erkekler ayrıldı kadınlar birbirine girdi

12.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından, iki tarafın da yakınları olduğu belirtilen kadınlar birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavgayı polis ayırırken, kavga anları saniye saniye görüntülendi. U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, dün gece Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ne meydana geldi. İddiaya göre erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Darbedilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

KADINLAR DA BİRBİRİNE GİRDİ

Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı. İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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(DHA)

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