Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrasında operasyon başlatıldı

Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında yer alan ormanda dün sabah odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Patlamayla araçta bulunan emekli güvenlik korucuları Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) ile Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa (32) şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından gece yarısı Kulp mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

PKK KIZINI KAÇIRMIŞTI



Hacı Akdeniz'in kızı Fatma'nın 2012'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı, 2019'da ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız'ın 5'er, Hazar'ın 4 ve Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

BAKAN SOYLU ARADI



Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile görüştü.