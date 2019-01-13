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Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kapısı önüne karton kutu içinde bırakılan cesedin 52 yaşındaki Recep Ürkek'e ait olduğu ortaya çıktı. Ürkek'in, eve geldiğinde eşi H.Ü. ile ilişkisi olduğu iddia edilen V.Ö'.yü birlikte yakaladığı ve çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde dün gece, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin önüne bırakılan karton kutudan kan aktığı görüldü. Bina sakinleri, kutuyu açtıklarında erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Yapılan araştırmada, cesedin karton kutunun önüne bırakıldığı dairede yaşayan Recep Ürkek'e ait olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bölgedeki Mobese görüntülerinden Recep Ürkek'in eşi H.Ü. ve V.Ö.'nün olayın ardından birlikte evden ayrıldığını saptadı. 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.Ü. ve V.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

PANİĞE KAPILINCA BIRAKIP KAÇTILAR

Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Olay günü eve gelen Recep Ürkek'in eşi H.Ü.’yü V.Ö. ile birlikte yakalayınca tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ürkek'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptandı. H.Ü. ve V.Ö.'nün hayatını kaybeden Recep Ürkek'in cesedini atmak için karton kutuya koyduğu, yakalanacaklarını da anlayınca dairenin önüne bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

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Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Diyarbakır yasak aşk cinayet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Her erkek çapkınlık yapar.Hovardalık erkekliğin şiarıdır.Zampara yiğit adama yazık olmuş.Toprağı bol olsun,ışıklar içinde uyusun.
@ademtoyan ölen zampara değil hapiste çürüyecek olan zampara
kadın iki adamdanda kurtuldu şimdi show time yapar artık
@aslan_firat_1986 kadın ceza alır showunu hapiste yapar
1926 DAN BERİ MEDENİ HUKUKU İSVİÇREDEN İDARİ HUKUKU FRANSADAN CEZA HUKUKU İTALYADAN YARGILAMA HUKUKU ALMANYADAN ALINARAK YÖNETİLEN Bİ ÜLKEDE DAHA NE BEKLİYORSUNUZ
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