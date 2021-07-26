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Diyarbakır'dan bayram sonrası kötü haber! Koronavirüs pik yaptı

26.07.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük bayram tatili sonrası koronavirüs yoğun bakım bölümünde yatakların doluluk oranı yüzde 40’lara ulaştı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç kent sakinlerine uyarıda bulunarak, Diyarbakır’da ciddi oranda bir vaka artışının olduğunun ve bunun da tek sebebinin kurallara uymamaktan ve aşı olmamaktan kaynakladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili haftalık verilerine göre, Diyarbakır son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken, bakanlığın aşı ile ilgili verilerinde ise kent, en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında. Kentte sosyal mesafe ve hijyen ile maske takma kurallarına uyum konusunda rehavete kapılırken, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak doluluk oranları bir haftada yüzde 40’a yükseldi.

24 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Kentte yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgını sebebiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki klinikte 70, yoğun bakımda 24 kişi tedavi görüyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ise koronavirüs kliniğinde 9, yoğun bakımda ise 5 kişi, Kadın Doğum Hastanesi'ndeki klinikte 6'sı kadın 2'si çocuk olmak üzere 8 kişinin tedavi gördüğü öğrenildi.

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“GÜNDE BİN KİŞİ TEST İÇİN BAŞVURUYOR"

Koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Diyarbakır uzun bir dönemdir vatandaşlarımızı aşı olmaları konusunda davet ettiklerini ama kentte aşılama oranının düşük olduğunu belirterek, “Aşılamada ülke sıralamasının sonundayız. Dolayısıyla buda korona virüs hasta sayısının yükselmesine neden olmakta. Hastanemiz sürecin başından bu yana ana pandemi hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bununla ilgili yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 40 seviyelerine ulaştı. Servislerimizde yatan hasta sayımız yüzde 54 seviyesine ulaşmış durumda. Buda özellikle bayram süreci başladığı günden bu yana ciddi sayıda bir yükselişe geçti. 9 günlük bayram tatili boyunca hastanemizde ciddi oranda bir başvuru bulunmaktadır. Günde yaklaşık bin kişi hastanemize koronavirüs şüphesiyle test için başvuruda bulunuyor” dedi.

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Diyarbakır’da ciddi oranda bir vaka artışının olduğunun ve bununda tek sebebinin kurallara uymamaktan kaynakladığını ifade eden Karakoç, “Diyarbakır'ın her bölgesinde son günlerde ciddi bir rehavete kapıldığını görmekteyiz. Sosyal mesafe, temizlik kurları ve maske kurallarına uyulmuyor. Kurallara uyma noktasında uyulmadığında temasta artış olmaktadır. Temas arttığında vaka oranında ciddi bir şekilde artışa geçtik. En önemlisi Diyarbakır'daki her vatandaşımızın özellikle aşı olmaları ve bu sürece uymalarını rica ediyoruz. Aşı olmanın en büyük avantajı hastaneye ve yoğun bakımda kalmayı yüzde 95 oranında azaltıyor. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
özellikle doğu illerinde aşı olunmuyor. doğulu vatndaşımız uyanık ya, aşı olurlarsa birşey olacak sanki.
Aşı olmayanlar hastane masraflarını kendi karşılasın

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