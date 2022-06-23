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  4. Diyarbakır'dan duygulandıran görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri böyle selamladı

Diyarbakır'dan duygulandıran görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri böyle selamladı

23.06.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin cenazesi yapılan otopsinin ardından polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. O esnada vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Diyarbakır'dan duygulandıran görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri böyle selamladı

Diyarbakır Lice'deki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

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POLİSLER ŞEHİTLERİ SELAMLADI

Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.

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ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitler için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Diyarbakır
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