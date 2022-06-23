Diyarbakır'dan duygulandıran görüntü! Polisler ve vatandaşlar şehitleri böyle selamladı

Diyarbakır Lice'deki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Uzman Çavuş Turgut İçen, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin cenazesi, Dağkapı Devlet Hastanesi'nden polis eskortuyla sirenler eşliğinde hastaneden alındı. Naaşların geçtiği sırada başka bir görevde bulunan polisler sıraya geçerek, şehitleri selamladı. Çevredekiler de saygı duruşunda bulundu.
Şehitler için 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve askeri erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından uçakla memleketlerine gönderildi.
(DHA)
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