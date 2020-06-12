HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'dan sonra Batman'da da ikinci dalga endişesi! Vaka sayıları artıyor

Diyarbakır'dan sonra Batman'da da ikinci dalga endişesi! Vaka sayıları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme süreciyle Batman’da vaka artışı yaşandı. Özellikle sosyal mesafeye uyulmadığı kentte vatandaşlar yeni normalleşme sürecine ayak uyduramadı. Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni normalleşme süreci Batman’da ters tepti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MASKESİZ SOKAĞA ÇIKTI

Kentte vatandaşlar sosyal mesafeye uymadan hareket ederken, yasak olmasına rağmen birçok kişinin maskesiz dışarı çıktığı görüldü.

DİYARBAKIR'DAN SONRA BATMAN'DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Batman’da vatandaşlar, tıpkı Diyarbakır’daki gibi ikinci dalga yaşama endişesi ile karşı karşıya kaldı.

Batman’da ikinci dalga endişesi

Vatandaşlardan Recep Akın, Batman’da yeni normalleşme süreci ile birlikte vakaların arttığını söyledi.
Akın, "Burada özelikle bildiğiniz gibi korna virüsün yayılmaması için birtakım tedbirleri uyulması gerekiyor. Beli bir dönem iyi gitti ama bu normalleşme sadece Batman’da değil Türkiye genelinde oldu fakat bizim insanımız bu geçişte kuralları gevşetti. Aslında bunu korumak için özelikle yöneticileri bu konuda sürekli tedbiri elden bırakmamaları konusunda gayret göstermesi lazım. Burada vakalar arttı, ikinci dalga şüphesi olabilir. İkinci dalga, önü alınamayacak bir felakete sebebiyet verebilir. Dolaysıyla sürekli bilinçli davranmamız lazım. Özelikle sosyal mesafe ve buna bağlı tedbirleri sürekli harfiyen yerine getirmek lazım. Maalesef son zamanlarda Batman, Batman gibi davranmadı vakalar korkunç bir şekilde çoğaldı. Dolayısıyla valimize ve yetkililere iş düşüyor. Bu konuda daha sert tedbirler alması lazım" dedi.

"VAKALARIN ARTTIĞI BİLGİSİ BİZE GELİYOR"

"VAKALARIN ARTTIĞI BİLGİSİ BİZE GELİYOR"
Vatandaşlardan Selma Tuna ise "Batman’da bu aralar koronavirüs vaka artışı çok yüksek. Vatandaşlar kendilerine dikkat etmiyor vaklar artıyor. Halk sosyal mesafesini korusun. Vatandaşlar parklara gidiyorlar parklar dolup taşıyor. Parklarda çok as sayıda vatandaşın maske taktığını görüyorum. Çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymuyor. koronavirüsü aramızdan nasıl kaldıracağız? koronavirüs uyarılarına uymadığımız için korna hep aramızda kalabilir. Herkes maske ve sosyal mesafe kuralına uyarsa bu vakalarda düşüş sağlanacaktır. Batman halkından rica ediyorum maskesiz gezmesin, sosyal mesafe kurallarına uysunlar” diye konuştu.
Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artışın oluştuğunu kaydetmişti.

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

O ilimizde insan seli!

O ilimizde insan seli!

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Sağlık çalışanını ambulansta taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Sağlık çalışanını taciz eden kişiden pes dedirten savunma

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıkladı! Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı...

Afrin ve İdlib'deki askerlerimizdeki koronavirüs vaka sayısı... Vali açıkladı

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı

87 yaşındaki hastasına hakaret eden doktora büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.