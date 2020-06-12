Diyarbakır'dan sonra Batman'da da ikinci dalga endişesi! Vaka sayıları artıyor

Akın, "Burada özelikle bildiğiniz gibi korna virüsün yayılmaması için birtakım tedbirleri uyulması gerekiyor. Beli bir dönem iyi gitti ama bu normalleşme sadece Batman’da değil Türkiye genelinde oldu fakat bizim insanımız bu geçişte kuralları gevşetti. Aslında bunu korumak için özelikle yöneticileri bu konuda sürekli tedbiri elden bırakmamaları konusunda gayret göstermesi lazım. Burada vakalar arttı, ikinci dalga şüphesi olabilir. İkinci dalga, önü alınamayacak bir felakete sebebiyet verebilir. Dolaysıyla sürekli bilinçli davranmamız lazım. Özelikle sosyal mesafe ve buna bağlı tedbirleri sürekli harfiyen yerine getirmek lazım. Maalesef son zamanlarda Batman, Batman gibi davranmadı vakalar korkunç bir şekilde çoğaldı. Dolayısıyla valimize ve yetkililere iş düşüyor. Bu konuda daha sert tedbirler alması lazım" dedi.