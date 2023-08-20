DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!

Diyarbakır'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Diyarbakır başta olmak üzere Bingöl, Malatya ve Elazığ gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Diyarbakır depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Diyarbakır ve Bingöl deprem açıklaması...

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.35 kilometre olarak açıklandı. Depremin Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekliği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-08-20 19:24:44 38.556 40.388 12.35 MW 3.6 Hani (Diyarbakır) 599840

2023-08-20 19:00:38 37.434 37.222 7.52 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599838

2023-08-20 18:58:31 37.046 36.223 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 599839

2023-08-20 18:50:31 37.736 36.478 7.51 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 599837

2023-08-20 18:49:09 38.291 37.927 7.39 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 599836

2023-08-20 18:48:29 38.281 38.158 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 599835

2023-08-20 18:38:23 38.447 37.3 6.68 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 599833

2023-08-20 18:32:43 38.355 27.152 5.81 ML 1.7 Buca (İzmir) 599834

2023-08-20 18:09:22 37.777 36.582 7.0 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599832

2023-08-20 17:37:24 37.784 36.597 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599831

2023-08-20 17:23:25 36.232 28.858 6.53 ML 2.2 Akdeniz - [36.11 km] Fethiye (Muğla) 599830

