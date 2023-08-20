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DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!

20.08.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve Bingöl'de deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor.20 Ağustos Pazar günü Diyarbakır'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 12.35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bingöl ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!

DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bingöl ve Elazığ'dan da hissedildi!

Diyarbakır'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Diyarbakır başta olmak üzere Bingöl, Malatya ve Elazığ gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Diyarbakır depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Diyarbakır ve Bingöl deprem açıklaması...

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.35 kilometre olarak açıklandı. Depremin Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekliği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-08-20 19:24:44 38.556 40.388 12.35 MW 3.6 Hani (Diyarbakır) 599840
2023-08-20 19:00:38 37.434 37.222 7.52 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 599838
2023-08-20 18:58:31 37.046 36.223 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 599839
2023-08-20 18:50:31 37.736 36.478 7.51 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 599837
2023-08-20 18:49:09 38.291 37.927 7.39 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 599836
2023-08-20 18:48:29 38.281 38.158 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 599835
2023-08-20 18:38:23 38.447 37.3 6.68 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 599833
2023-08-20 18:32:43 38.355 27.152 5.81 ML 1.7 Buca (İzmir) 599834
2023-08-20 18:09:22 37.777 36.582 7.0 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599832
2023-08-20 17:37:24 37.784 36.597 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599831
2023-08-20 17:23:25 36.232 28.858 6.53 ML 2.2 Akdeniz - [36.11 km] Fethiye (Muğla) 599830

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